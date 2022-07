Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,5 procent tot 417,12 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,3 procent op 13.015,23 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.033,13 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.196,24 punten.

De Europese aandelenmarkten herstelden vrijdag van eerdere verliezen, na een sterk Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in juni is gegroeid met 372.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 250.000 banen.

De Amerikaanse banengroei in juni heeft een solide en stabiele groei laten zien en is daarmee vertrouwenwekkend, ook voor het beleid van de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"De groei zit nu al enkele maanden in de 300.000 en dat duidt op een stabiele arbeidsmarkt", meent Marey. "Je ziet dat ook terug in de loongroei en het ook nu weer gelijk gebleven werkloosheidspercentage. Het enige dat onder druk staat is de participatiegraad van nu 62,2 procent tegen 62,3 procent in mei, en dat lijkt toch vooral verband te houden met mensen die in de coronapandemie hun baan kwijtraakten en nu niet meer naar de arbeidsmarkt terugkeren", aldus de marktanalist.

Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,0184. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0158 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0159 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,2 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van het Duitse energiebedrijf Uniper sloten vrijdag circa 0,5 procent lager, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het om financiële steun heeft gevraagd aan Berlijn.

In Frankfurt ging Daimler Truck aan kop met een winst van ruim 7,0 procent, terwijl Volkswagen circa 6,5 procent steeg en Porsche bijna 6,0 hoger noteerde. Vonovia was met een verlies van circa 2,0 procent de sterkste daler.

In Parijs noteerde Stellantis circa 3,5 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 4,0 procent, terwijl L'Oreal circa 3,5 procent daalde.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 3.914,64 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het groen.