HAL verkoopt belang in Mylaps Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft zijn belang in Mylaps verkocht aan Nordian Fund III. Dit meldde de investeerder vrijdag. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Mylaps is actief in de ontwikkeling en productie van identificatieen timing-apparatuur voor sportevenementen. HAL werd in 1998 aandeelhouder van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.