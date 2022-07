AEX hoger het weekend in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht gestegen. Bij een slot van 674,22 punten won de AEX 0,4 procent. Op weekbasis steeg de hoofdgraadmeter bijna 3 procent, in aanloop naar het cijferseizoen, dat volgende week begint. "De AEX index is stevig opgeveerd en moet nu het obstakel rond 675 punten overwinnen", schetst beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx het technische plaatje voor de index. "Na een doorbraak hierboven kan een groter herstel worden ingezet richting de dalende weerstandslijn die zich nu rond 695 punten bevindt." Het Damrak verloor vrijdag 's middags even terrein na het verschijnen van het Amerikaanse banenrapport. De cijfers waren beter dan verwacht, wat betekent dat de Federal Reserve koers kan houden en de rente voorlopig agressief kan blijven verhogen om de inflatie te bestrijden. In juni kwamen er 372.000 banen bij, waar er 250.000 werden voorspeld. De banencijfers voor april en mei werden neerwaarts bijgesteld. Verder waren er weinig verrassingen. Zo bleef de werkloosheid stabiel op 3,6 procent. De lonen groeiden op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met ruim 5 procent, hetgeen conform de verwachting was. De participatiegraad daalde tot 62,2 procent. Het rapport is vertrouwenwekkend, ook voor het beleid van de Federal Reserve, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank. "De groei zit nu al enkele maanden in de 300.000 en dat duidt op een stabiele arbeidsmarkt", meent Marey. "Je ziet dat ook terug in de loongroei en het ook nu weer gelijk gebleven werkloosheidspercentage. Het enige dat onder druk staat is de participatiegraad van nu 62,2 procent tegen 62,3 procent in mei, en dat lijkt toch vooral verband te houden met mensen die in de coronapandemie hun baan kwijtraakten en nu niet meer naar de arbeidsmarkt terugkeren", aldus de marktanalist. De Amerikaanse obligatierentes stegen na het verschijnen van het banenrapport. De tienjaarsrente noteerde op 3,07 en de tweejarige variant op 3,11 procent, wat een inverse rentecurve impliceert. De euro/dollar handelde op 1,0184. WTI-olie is vrijdag 1,5 procent duurder en kost ruim 104 dollar per vat. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won koploper Unibail-Rodamco-Westfield bijna 4 procent, waarmee het net Philips voor bleef. Prosus was hekkensluiter, met een verlies van ruim 5,5 procent. In de AMX won Fugro meer dan 3 procent, terwijl CTP bijna 2 procent verloor. In de AScX ging de aandacht uit naar ForFarmers. Het veevoederconcern verwacht een lichte stijging van het EBITDA-resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, terwijl eerder juist op een substantiële daling werd gerekend. Degroof Petercam verhoogde het advies van Houden naar Kopen. Het aandeel won liefst 21 procent. Kendrion steeg daarnaast ruim 11,5 procent. Fastned leverde ruim 3 procent in. Eurocastle won 14 procent op weekbasis na positieve kwartaalcijfers. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

