Video: moeilijk tweede halfjaar voor Europa in verschiet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het kan voor Europa nog een moeilijk tweede halfjaar worden. Dit zei Grethe Schepers, Director of Research Multi Asset van Fidelity International, voor de camera van ABM Financial News. "Beleggers maken zich steeds meer zorgen over een recessie. De aandelenmarkten dalen, obligaties met een langere looptijd trekken aan, defensieve activa presteren beter dan cyclische activa en de dollar wordt sterker", zei Schepers. Er staat volgens Schepers nog meer volatiliteit voor de deur naarmate de groei vertraagt en centrale banken zeer snel maatregelen nemen om de ongebreidelde inflatie te beteugelen "De aandacht van de markt verschuift dus van inflatie naar de groeivertraging en daardoor worden ook de vooruitzichten voor de lange termijn rente aangepast. Dat is wel positief voor staatsobligaties", aldus Schepers. Met name de winstcijfers zijn volgens Schepers belangrijk in de komende maanden, want als die dalen kan dat tot verdere aandelenzwakte leiden. Een tweede punt van focus is de energiesituatie in Europa, aangezien een verdere stijging van de energieprijzen kan leiden tot een versnelling van de inflatie met een aanzienlijke krimp van het reële beschikbare inkomen tot gevolg. Klik hier voor: moeilijk tweede halfjaar voor Europa in verschiet Bron: ABM Financial News

