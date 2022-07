Uniper vraagt om Duitse staatssteun Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van het Duitse energiebedrijf Uniper zitten vrijdagmiddag in de lift nadat het bedrijf bekendmaakte dat het om financiële steun heeft gevraagd aan Berlijn.



Uniper meldde vanmiddag dat er diverse voorstellen zijn om ervoor te zorgen dat zijn "systeem kritieke" operaties blijven werken. Het nutsbedrijf is de grootste afnemer van Russisch gas in Duitsland en staat fors onder druk sinds Moskou als gevolg van Westerse sancties vanwege de invasie van Oekraïne de gaskraan grotendeels heeft dichtgedraaid.



De Duitse staat wordt aandeelhouder zodat de liquiditeitsbehoeften van Uniper zijn gedekt en de kredietwaardigheid wordt beschermd, aldus het bedrijf. Het nieuws volgt op een bericht van donderdag in de Duitse krant Handelsblatt, dat Berlijn een belang van 30 procent in Uniper zou kunnen nemen.



Bij het geven van een winstwaarschuwing eind vorige maand, zei Uniper dat Gazprom, zijn Russische leverancier, slechts 40 procent van het bestelde gas had geleverd.



Om het verschil goed te maken, moest Uniper aanzienlijk hogere prijzen betalen op de spotmarkt, wat volgens analisten van Credit Suisse 40 miljoen euro extra per dag kostte.



Het aandeel stijgt vrijdagmiddag ruim 3 procent in Frankfurt. Eerder op de dag leverde Uniper nog zo'n 7 procent in. Bron: ABM Financial News

