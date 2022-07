Beursblik: banengroei VS solide, stabiel en vertrouwenwekkend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in juni heeft een solide en stabiele groei laten zien en is daarmee vertrouwenwekkend, ook voor het beleid van de Federal Reserve. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

"De groei zit nu al enkele maanden in de 300.000 en dat duidt op een stabiele arbeidsmarkt", meent Marey. "Je ziet dat ook terug in de loongroei en het ook nu weer gelijk gebleven werkloosheidspercentage. Het enige dat onder druk staat is de participatiegraad van nu 62,2 procent tegen 62,3 procent in mei, en dat lijkt toch vooral verband te houden met mensen die in de coronapandemie hun baan kwijtraakten en nu niet meer naar de arbeidsmarkt terugkeren", aldus de marktanalist.

Er kwamen in juni 372.000 banen bij, wat duidelijk meer was dan de 250.000 banen waarop de markt had gerekend. De werkloosheid bleef staan op 3,6 procent, terwijl het gemiddeld uurloon met 0,10 dollar steeg.

De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport op 1,0123 dollar, een daling met 0,4 procent.