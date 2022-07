Wall Street richting rode opening na banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren richting de openingsbel 0,4 procent lager en de Nasdaq lijkt 0,8 procent te gaan verliezen, terwijl de obligatierentes oplopen na het beter dan verwachte banenrapport.

Donderdag sloten de indexen in New York in het groen, met een stevige winst voor de Nasdaq. Analisten van UBS verwachten dat de focus de komende maanden blijft op de ontwikkeling van de inflatie en het monetaire beleid van centrale banken in reactie daarop.

Beleggers letten vandaag vooral op het Amerikaanse banenrapport. In juni kwamen er 372.000 banen bij en kwam de werkloosheid uit op 3,6 procent. De lonen groeiden op maandbasis met 0,3 procent en op jaarbasis met ruim 5 procent. De participatiegraad noteerde op 62,2 procent.

Vooraf werd gerekend op een banengroei van 250.000 in juni, bij een stabiele werkloosheid van 3,6 procent en een loongroei op maand- en jaarbasis van respectievelijk 0,3 en 5 procent.

De banencijfers voor april en mei werden neerwaarts bijgesteld.

Het belangrijkste aan de Amerikaanse banencijfers is nu hoe lang het duurt voor hogere rentes en renteverwachtingen zich gaan vertalen naar een afnemende banengroei, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De marktanalist vraagt zich ook af "hoe lang het duurt voor we een negatieve banengroei gaan zien in de VS."

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag nog aandacht voor de groothandelsvoorraden in mei.

De euro/dollar handelde na het banenrapport op 1,0135. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,08 procent en de tweejarige variant naar 3,11 procent.

WTI-olie is vrijdag iets goedkoper en kost 102 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Twitter heeft 30 procent van zijn recruiters ontslagen en de overnamedeal door Elon Musk staat op losse schroeven. Dit schrijft de Washington Post op basis van bronnen. Musk heeft de gesprekken volgens de krant opgeschort, nadat hij concludeerde dat de cijfers van Twitter over spam-accounts niet verifieerbaar zijn. Het aandeel Twitter lijkt vrijdag 4 procent lager te gaan openen.

GameStop daalt voorbeurs 6,5 procent na een winst van 15 procent op donderdag. De computerspelfabrikant heeft zijn financieel directeur Mike Recupero ontslagen en gaat snijden in het personeelsbestand, werd donderdagavond laat bekend.

Levi Strauss heeft het afgelopen kwartaal boven de marktverwachting gepresteerd. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel noteert in de voorbeurshandel 4,5 procent hoger.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag 1,5 procent op 3.902,62 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.384,55 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 11.621,35 punten.