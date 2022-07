Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager, nadat de aandelenmarkten de afgelopen dagen de wind even mee hadden en vandaag kunnen reageren op monetaire woorden van de zijde van de Europese Centrale Bank en de banengroeicijfers uit de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een daling van 0,5 procent op 411,30 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,5 procent op 12.776,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van eveneens 0,5 procent met een stand van 5.976,41 punten. De Britse FTSE daalde vrijdag ook 0,5 procent naar 7.154,11 punten.

"De aandacht gaat nu uit naar het banenrapport vanmiddag", aldus analisten van IG. "De Amerikaanse banengroei is een van de belangrijke pijlers voor de Federal Reserve en zorgde voor de hogere rentes. Beleggers zullen dan ook de banencijfers napluizen op signalen dat het vertrouwen in de economie rechtvaardig is", aldus IG.

Vrijdag zal met de nodige interesse gekeken worden naar de toespraak van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vanmiddag in het Franse Aix-en-Provence.

De verwachting voor de banengroei ligt op 250.000. In mei kwamen er 390.000 banen bij. De werkloosheid wordt verwacht te blijven staan op 3,6 procent.

Vanavond volgt in de VS nog het consumentenkrediet over mei.

Olie noteerde vrijdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 102,17 dollar, terwijl voor een september-future Brent 104,42 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0110. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0163 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0162 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs en Frankfurt overheersten vrijdag de koersdalingen met in Parijs een uitschieter van 3,8 procent voor het aandeel Hermès International en in Frankfurt van 2,3 procent voor het aandeel Vonovia. Daar kon de koers van het aandeel Hannover Rueck even op adem komen met een winst van 3,7 procent. In Parijs noteerde de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield 2,6 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag 1,5 procent op 3.902,62 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.384,55 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 11.621,35 punten.