Degroof Petercam zet koopadvies op ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies op ForFarmers verhoogd van Houden naar Kopen, terwijl het koersdoel met bijna 70 procent omhoog ging naar 5,40 euro. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport. Aanleiding is de positieve winstwaarschuwing waarmee het veevoederconcern vrijdagochtend kwam. ForFarmers verwacht een lichte stijging van het EBITDA-resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, terwijl eerder op een substantiële daling werd gerekend. Volgens Degroof Petercam moet het tweede kwartaal erg sterk zijn geweest en heeft het bedrijf eindelijk de hogere kosten weten door te belasten, omdat de EBITDA in het eerste kwartaal nog 47 procent daalde. Op basis van de indicatie van ForFarmers dat de EBITDA licht is gestegen, rekent Degroof Petercam voor de eerste zes maanden van 2022 op een resultaat van 43 miljoen euro. Dat zou een EBITDA in het tweede kwartaal betekenen van zo'n 30 miljoen euro, oftewel een stijging van ruim 50 procent op jaarbasis. Voor heel 2022 rekent Degroof Petercam nu op een EBITDA van 90 miljoen euro en in 2023 van 105 miljoen euro. Dit is exclusief de fusie in het VK met 2Agriculture. "Na een lange periode van negatief nieuws, is de nieuwsstroom nu duidelijk positief", aldus Degroof Petercam, dat erop rekent dat nu de winsttrend verbetert en de EBITDA herstelt, ForFarmers zijn aandeleninkoopprogramma weer zal oppakken. "De vrije kasstroom en financiële positie bieden daar zeker ruimte voor", aldus Degroof Petercam. ForFarmers noteert vrijdagochtend 19 procent hoger op 3,16 euro. Bron: ABM Financial News

