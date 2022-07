Valuta: euro richting pariteit

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag voor het eerst sinds 2002 onder de 1,01 dollar en lijkt op koers te zijn naar een pariteitsstatus. Daarmee is de Europese munt in een week tijd bijna 4 dollarcent in waarde gedaald.

"De toespraak die de voorzitter van de Europese Centrale Bank vandaag houdt zal nauwlettend in de gaten worden gehouden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Lagarde en de ECB weten dat een zwakke euro de muntunie geen goed doet. De snelheid waarmee de euro daalt, lijkt vooral verband te houden met een trek naar een veilige haven. De dreigende toon vanuit Moskou draagt daar aan bij en versterkt de vicieuze cirkel waar de euro in lijkt te zitten", aldus de handelaar.

Lagarde spreekt vandaag vanaf circa 14.00 uur in het Franse Aix-en-Provence.

De aandacht gaat vrijdag ook uit naar de groei van het aantal banen in de VS over juni waarvoor de verwachting op 250.000 ligt. In mei kwamen er 390.000 banen bij. De werkloosheid wordt verwacht te blijven staan op 3,6 procent.

Deze week moest de markt het doen zonder de banencijfers in de Amerikaanse private sector, gezien ADP, die deze cijfers beschikbaar stelt, de rekenmethode waar deze cijfers uit voortkomen, nader wil bekijken, voordat weer tot publicatie wordt overgegaan. Voorlopig is 31 augustus voor ADP de deadline.

Vanavond volgt in de VS nog het consumentenkrediet over mei.

De euro noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 1,0111 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8472 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,7 procent tot 1,1936 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 135,75 yen. Diverse media meldden vrijdagochtend het overlijden van oud-premier Shinzo Abe, die eerder op de dag bij het houden van een toespraak werd neergeschoten.