'Overname Twitter door Musk op losse schroeven'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter heeft 30% van zijn recruiters ontslagen en de overnamedeal door Elon Musk staat op losse schroeven. Dit schrijft de Washington Post op basis van bronnen. Daarmee heeft Twitter ongeveer 100 mensen uit de HR-divisie de deur gewezen om zo de kosten te beperken. De ontslagronde komt op het moment dat de overnamedeal van 44 miljard dollar door Elon Musk op losse schroeven staat, zo blijkt uit een rapport van de Washington Post. Musk heeft de gesprekken volgens de krant opgeschort, nadat hij concludeerde dat de cijfers van Twitter over spam-accounts niet verifieerbaar zijn. Musk liet eerder al weten dat spam op het platform een reden is dat hij twijfelt over het doorzetten van het overnamebod. Bron: ABM Financial News

