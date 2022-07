Koersexplosie ForFarmers op vlakke beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 671,13 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen Philips en Adyen krap 1 procent. ArcelorMittal en Randstad verloren ruim 2 procent. In de AMX won Basic-Fit krap 1 procent. Aperam verloor 2 procent. In de AScX ging de aandacht uit naar ForFarmers. Het veevoederconcern verwacht een lichte stijging van het EBITDA-resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, terwijl eerder juist op een substantiële daling werd gerekend. Het aandeel wint ruim 12 procent. Kendrion won daarnaast ruim 3 procent. Bron: ABM Financial News

