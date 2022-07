Eurocastle ziet nettovermogenswaarde verder oplopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Eurocastle Investment heeft in het eerste kwartaal de nettovermogenswaarde zien oplopen en is van plan de investeringsactiviteiten weer op te starten. Dat maakte het investeringsbedrijf met een notering aan het Damrak vrijdag bekend. In het kader van de doorstart van de investeringsactiviteiten, biedt Eurocastle aandeelhouders de mogelijkheid hun aandelen voor 10,26 euro per stuk aan te melden, een premie van 28 procent ten opzichte van de slotkoers van 8,00 euro op 6 juli van dit jaar. Het aanbod is bedoeld voor aandeelhouders die niet mee willen gaan in de doorstart van de investeringsactiviteiten en willen uitstappen. Op 20 juli houdt het bedrijf een algemene aandeelhoudersvergadering, waar gestemd kan worden over de mogelijkheid voor Eurocastle een openbaar bod op de onderneming te doen, mocht meer dan 30 procent van de uitstaande aandelen worden aangemeld. Eurocastle presenteerde vrijdag een nieuwe strategie gericht op specifieke investeringen en vastgoed in Italië en Griekenland. Eurocastle wil investeren in partijen die via de reguliere banktrajecten geen financiering kunnen realiseren. Het bedrijf heeft verder in het eerste kwartaal van dit jaar de nettovermogenswaarde zien stijgen. De aangepaste nettovermogenswaarde bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 19,6 miljoen euro of 10,53 euro per aandeel. Dit was aan het eind van 2021 18,2 miljoen euro, of 9,79 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.