Vlakke start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een vrij neutrale opening tegemoet. Wall Street sloot donderdagavond overtuigend in het groen en Amerikaanse beleggers zijn vandaag in afwachting van de vrijgave van het banenrapport.

Beleggers op Beursplein 5 kregen de afgelopen twee handelsdagen weer wat kleur op het gezicht, na een historisch slechte eerste jaarhelft. De AEX index steeg donderdag 2,2 procent tot 671,42 punten.

"Opnieuw een solide dag voor de Europese beurzen", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De markten zijn de afgelopen twee dagen gestegen, ondanks de zorgen over een recessie.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond zelfs voor de vierde handelsdag op rij hoger. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen won 1,5 procent.

Op een nieuwsluwe dag en in afwachting van de start van het cijferseizoen ging de aandacht vooral uit naar de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve. Hieruit kwam naar voren dat de centrale bank onverminderd bereid is om maatregelen te treffen om de inflatie omlaag te krijgen.

"Het woord recessie werd echter niet genoemd en uit de opmerkingen kwamen ook geen zorgen over een recessie naar voren, wat in groot contrast staat met wat de huidige marktzorgen zijn", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Zijn collega van de St. Louis Fed James Bullard zei donderdag dat "er een goede kans is" op een zachte landing van de Amerikaanse economie.

"Wall Street heeft het veel over een recessie - ze hebben het over twee kwartalen van een negatieve bbp-groei. Dat haal ik niet echt uit anekdotische informatie", zei Bullard, die wees op het bruto binnenlands inkomen in de VS, een alternatieve maatstaf voor het algemeen gebruikte BBP-cijfer, dat positief was in het eerste kwartaal van dit jaar.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is in de laatste notulen van de Fed geen rekening gehouden met actuele arbeidscijfers. Vanmiddag om 14:30 uur wordt het banenrapport over juni vrijgegeven en handelaren houden tot dat moment waarschijnlijk hun kruit droog.

"Als deze data zwak zijn, dan kan dat de verwachtingen van beleggers en handelaren beïnvloeden", voorziet marktanalist Naeem Aslam van Avatrade. Analisten rekenen in doorsnee op een werkloosheid van 3,6 procent, net als in mei, en een banengroei van bijna 273.000.

In Japan werden beleggers vanochtend opgeschrikt door het neerschieten van de voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe toen hij een speech hield. Volgens Japanse media zou de conservatieve politicus die bijna 10 jaar regeerde geen tekenen van leven meer vertonen.

De Nikkei index in Tokio koerste vanochtend aanvankelijk nog bijna 2 procent hoger, maar na het dramatische nieuws over Abe werd een groot deel van de winsten prijsgegeven.

De Chinese beurzen noteren vanochtend ternauwernood in het groen, terwijl de beurzen in Sydney en Seoel respectievelijk een half procent en een procent winnen.

De Amerikaanse olie-future wint vanochtend een half procent. Donderdag klom de future met een stijging van ruim 4 procent weer boven de 100 dollargrens, op 102,73 dollar per vat.

De voorafgaande dagen werd olie juist flink goedkoper en dook een vat onder de 100 dollar, met name als gevolg van de mondiale recessievrees. Analisten van Goldman Sachs redeneerden echter dat de daling overdreven was in het licht van de krappe voorraden ruwe olie.

Bedrijfsnieuws

ForFarmers verwacht een lichte stijging van het EBITDA-resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, terwijl eerder op een substantiële daling werd gerekend. Dit maakte het veevoederconcern vrijdag bekend in een tussentijdse handelsbericht.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 1,5 procent op 3.902,62 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.384,55 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 11.621,35 punten.