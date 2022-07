Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 1 punt voor de Duitse DAX en een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 20 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

"Opnieuw een solide dag voor de Europese beurzen", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De markten zijn de afgelopen twee dagen gestegen, ondanks de zorgen over een recessie.

Daarom werd donderdag het nieuws verwelkomd dat het Chinese ministerie van financiën akkoord gaat met een plan van lokale overheden in China om infrastructuurbestedingen met een omvang van 220 miljard dollar die gepland stonden voor 2023 naar voren te halen, aldus Hewson.

Veel aandacht ging ook uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. De beleidsmakers van de ECB lieten daarin blijken dat de centrale bank aanzienlijk sneller dan eerder gedacht overgaat tot normalisering van het beleid.

De ECB heeft de deur op een kiertje gelaten om de rente in juli met 50 basispunten te verhogen, zei analist Bas van Geffen van Rabobank na het bestuderen van de verslaglegging.

Maar er "lijkt er geen hele sterke druk gezet te zijn door de haviken." Daarom gaat de rente bij de komende vergadering vermoedelijk met 25 basispunten omhoog, en volgt er in september wellicht een grotere stap, aldus Van Geffen.

Wel kan de dalende euro wellicht nog zorgen dat de ECB in juli toch steviger in actie komt, aldus Rabobank.

Bedrijfsnieuws

Shell heeft in aanloop naar de halfjaarcijfers zijn ramingen voor de olie- en gasprijs voor de komende jaren bijgesteld, waardoor eerdere voorzieningen weer deels vrijvielen, en meldde een enorme stijging van de raffinagemarges. Het aandeel sloot 3 procent hoger in Londen.

Grondstoffenaandelen deden het sowieso goed, met bijvoorbeeld 5,5 procent winst voor ArcelorMittal. Naast Shell won TotalEnergies 3,5 procent in Parijs.

Autobouwers zaten donderdag bij de grootste stijgers. De koersen van aandelen van Duitse fabrikanten BMW, Mercedes en Volkswagen tot 6 procent. In Parijs dikten die van Stellantis en Renault ook 5 tot 6 procent aan.

Euro STOXX 50 3.490,68 (+2,0%)

STOXX Europe 600 415,01 (+1,9%)

DAX 12.843,22 (+2,0%)

CAC 40 6.006,70 (+1,6%)

FTSE 100 7.189,08 (+1,1%)

SMI 10.940,98 (+0,9%)

AEX 671,42 (+2,2%)

BEL 20 3.768,53 (+1,5%)

FTSE MIB 21.558,07 (+3,1%)

IBEX 35 8.122,50 (+2,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures noteren vrijdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. Daarmee wisten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van de laatste dagen voort te zetten.

In de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve benadrukte de centrale bank dat men onverminderd bereid is om maatregelen te treffen om de inflatie omlaag te krijgen.

"Het woord recessie werd niet genoemd en uit de opmerkingen kwamen ook geen zorgen over een recessie naar voren, wat in groot contrast staat met wat de huidige marktzorgen zijn", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Donderdag sprak opnieuw een prominente bestuurder van de Fed zich uit voor een renteverhoging van 75 basispunten bij het komende rentebesluit eind juli. Fed-gouverneur Christopher Waller zei donderdag tijdens een webinar dat "de inflatie te hoog is en maar niet naar beneden wil."



"Als de inflatie niet wil zakken, moeten we meer doen", volgens de Fed-gouverneur, die vindt dat de zorgen over een recessie "overdreven" zijn.

Zijn collega van de St. Louis Fed James Bullard zei donderdag dat "er een goede kans is" op een zachte landing van de Amerikaanse economie.

"Wall Street heeft het veel over een recessie - ze hebben het over twee kwartalen van een negatieve bbp-groei. Dat haal ik niet echt uit anekdotische informatie" zei Bullard, die wees op het bruto binnenlands inkomen in de VS - een alternatieve maatstaf voor het algemeen gebruikte BBP-cijfer, dat positief was in het eerste kwartaal van dit jaar.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is in de laatste notulen van de Fed geen rekening gehouden met actuele arbeidscijfers. Op vrijdag verschijnen nieuwe banencijfers. "Als deze data zwak zijn, dan kan dat de verwachtingen van beleggers en handelaren beïnvloeden", aldus marktanalist Naeem Aslam van Avatrade.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 4.000 aanvragen tot 235.000, terwijl de markt rekende op een kleine daling tot 230.000 aanvragen.

Het Amerikaans handelstekort kwam in mei uit op 85,5 miljard dollar, tegen een tekort van 86,7 miljard dollar in april. De export steeg afgelopen maand minder hard dan de import.



WTI-olie kostte rond de 103 dollar en daarmee ruim 4 procent duurder dan woensdag en weer boven de 100 dollar per vat. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met ruim 8 miljoen vaten.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 3,00 procent en de tweejarige variant op 3,02 procent.

Bedrijfsnieuws

Merck voert vergevorderde gesprekken om Seagen over te nemen voor circa 40 miljard dollar. Het aandeel Seagen sloot circa 1,5 procent hoger, terwijl Merck licht daalde.

GameStop sloot bijna 15 procent hoger, nadat het bestuur besloot het aandelen op te splitsen. Voor elk aandeel ontvangen aandeelhouders op 21 juni nabeurs vier nieuwe stukken.

Een faillissementsrechter overweegt een onafhankelijke deskundige aan te stellen voor het evalueren van de massaclaims tegen Johnson & Johnson's vanwege mogelijke kankerrisico's bij het gebruik van babypoeder van het bedrijf. Het aandeel JNJ bewoog nauwelijks.

Blackstone investeert 400 miljoen dollar in Xpansiv, een platform waarmee beleggers kunnen handelen in de energietransitie, bijvoorbeeld in CO2-rechten en certificaten voor schone energie. Blackstone won ruim 3 procent.

S&P 500 index 3.902,62 (+1,5%)

Dow Jones index 31.384,55 (+1,1%)

Nasdaq Composite 11.621,35 (+2,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren vrijdag licht hoger.

Nikkei 225 26.633,70 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.370,50 (+0,2%)

Hang Seng 21.679,41 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0149. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,0162.

"Een deel van de markt houdt inmiddels ernstig rekening met een pariteitsniveau voor de euro en de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury.

Het Britse pond steeg donderdag ten opzichte van de euro en dollar nadat premier Boris Johnson vandaag bekendmaakte op te zullen stappen na een reeks van schandalen. Johnson blijft nog wel aan tot een opvolger is gekozen binnen zijn Conservatieve Partij.

De markt reageert positief volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, "omdat ze hopen dat de volgende potentiële leider misschien geen ruzie krijgt met de EU over de kwestie Noord-Ierland."

USD/JPY Yen 135,55

EUR/USD Euro 1,0149

EUR/JPY Yen 137,60

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Mei (NL)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juni (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten