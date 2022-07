Levi Strauss verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss heeft het afgelopen kwartaal boven de marktverwachting gepresteerd. Dit bleek donderdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van de spijkerbroekengigant.



Levi's behaalde in het tweede kwartaal een nettowinst van 50 miljoen dollar, in vergelijking met 65 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.



De aangepaste winst kwam uit op 0,29 dollar per aandeel, waar door FactSet geraadpleegde analisten 0,23 dollar voorspelden. De aangepaste marge bleef stabiel op 58,2 procent.



De omzet steeg op jaarbasis met 15 procent naar 1,5 miljard dollar en met 20 procent bij constante wisselkoersen. Er was sprake van groei bij alle segmenten, volgens Levi's. De markt rekende op een omzet van 1,43 miljard dollar.



Outlook



Het bedrijf voorziet voor 2022 nog altijd een stijging van de netto omzet met 11 tot 13 procent op jaarbasis en een aangepaste winst van 1,50 tot 1,56 dollar per aandeel. Analisten rekenen op 1,56 dollar.



Het aandeel steeg 4 procent in de nabeurshandel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

