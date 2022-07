Wall Street houdt opwaartse trend vast

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,5 procent op 3.902,62 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.384,55 punten en de Nasdaq sloot 2,3 procent hoger op 11.621,35 punten.

Daarmee wisten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van de laatste dagen voort te zetten.

In de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve benadrukte de centrale bank dat men onverminderd bereid is om maatregelen te treffen om de inflatie omlaag te krijgen.

"Het woord recessie werd niet genoemd en uit de opmerkingen kwamen ook geen zorgen over een recessie naar voren, wat in groot contrast staat met wat de huidige marktzorgen zijn", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Donderdag sprak opnieuw een prominente bestuurder van de Fed zich uit voor een renteverhoging van 75 basispunten bij het komende rentebesluit eind juli. Fed-gouverneur Christopher Waller zei donderdag tijdens een webinar dat "de inflatie te hoog is en maar niet naar beneden wil."



"Als de inflatie niet wil zakken, moeten we meer doen", volgens de Fed-gouverneur, die vindt dat de zorgen over een recessie "overdreven" zijn.

Zijn collega van de St. Louis Fed James Bullard zei donderdag dat "er een goede kans is" op een zachte landing van de Amerikaanse economie.

"Wall Street heeft het veel over een recessie - ze hebben het over twee kwartalen van een negatieve bbp-groei. Dat haal ik niet echt uit anekdotische informatie" zei Bullard, die wees op het bruto binnenlands inkomen in de VS - een alternatieve maatstaf voor het algemeen gebruikte BBP-cijfer, dat positief was in het eerste kwartaal van dit jaar.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is in de laatste notulen van de Fed geen rekening gehouden met actuele arbeidscijfers. Op vrijdag verschijnen nieuwe banencijfers. "Als deze data zwak zijn, dan kan dat de verwachtingen van beleggers en handelaren beïnvloeden", aldus marktanalist Naeem Aslam van Avatrade.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 4.000 aanvragen tot 235.000, terwijl de markt rekende op een kleine daling tot 230.000 aanvragen.

Het Amerikaans handelstekort kwam in mei uit op 85,5 miljard dollar, tegen een tekort van 86,7 miljard dollar in april. De export steeg afgelopen maand minder hard dan de import.



De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0162. WTI-olie kostte rond de 103 dollar en daarmee ruim 4 procent duurder dan woensdag en weer boven de 100 dollar per vat. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met ruim 8 miljoen vaten.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdagavond op 3,00 procent en de tweejarige variant op 3,02 procent.

Bedrijfsnieuws

Merck voert vergevorderde gesprekken om Seagen over te nemen voor circa 40 miljard dollar. Het aandeel Seagen sloot circa 1,5 procent hoger, terwijl Merck licht daalde.

GameStop sloot bijna 15 procent hoger, nadat het bestuur besloot het aandelen op te splitsen. Voor elk aandeel ontvangen aandeelhouders op 21 juni nabeurs vier nieuwe stukken.

Een faillissementsrechter overweegt een onafhankelijke deskundige aan te stellen voor het evalueren van de massaclaims tegen Johnson & Johnson's vanwege mogelijke kankerrisico's bij het gebruik van babypoeder van het bedrijf. Het aandeel JNJ bewoog nauwelijks.

Blackstone investeert 400 miljoen dollar in Xpansiv, een platform waarmee beleggers kunnen handelen in de energietransitie, bijvoorbeeld in CO2-rechten en certificaten voor schone energie. Blackstone won ruim 3 procent.