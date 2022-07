Passagiersvervoer luchtvaart verder hersteld richting zomer - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaart is in mei verder hersteld, voorafgaand aan de drukke zomermaanden voor de sector. Dit meldde brancheorganisatie IATA donderdag. Het totale passagiersvervoer lag in mei ruim 83 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, als gevolg van een internationaal herstel na de coronacrisis. Het mondiale passagiersvervoer zat daarmee op 68,7 procent van het niveau van voor de pandemie. Een verbetering in veel markten maskeerde in mei een daling van ruim 73 procent van het passagiersvervoer in de Chinese markt, waar strenge coronamaatregelen golden door een uitbraak van het virus. Het luchtvrachtvervoer verbeterde in mei, meldde IATA donderdag. Er was nog wel sprake van een krimp van 8,3 procent. In april werd een krimp van 9,1 procent gemeld. Bron: ABM Financial News

