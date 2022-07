Olieprijs weer boven 100 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gestegen. Bij een settlement van 102,73 dollar werd West Texas Intermediate ruim 4 procent duurder.



De afgelopen dagen werd olie juist flink goedkoper en dook een vat onder de 100 dollar, met name als gevolg van de mondiale recessievrees. Analisten van Goldman Sachs redeneerden echter dat de daling overdreven was in het licht van de krappe voorraden ruwe olie.



Donderdag reageerden de oliemarkten positief op een bericht dat het Chinese ministerie van financiën akkoord gaat met een plan van lokale overheden in China om infrastructuurbestedingen met een omvang van 220 miljard dollar die gepland stonden voor 2023 naar voren te halen, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Alles wat de economie positief beïnvloedt is positief voor de vraag naar olie, zeker voor een grootverbruiker als China.



Verder bleek uit cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA dat de voorraden ruwe olie in de VS afgelopen week zijn gestegen met 8,2 miljoen vaten. Er was gerekend op een daling met 1,2 miljoen vaten.



De benzinevoorraden daalden met 2,5 miljoen vaten en de voorraden stookolie en diesel met 1,3 miljoen vaten.



De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 94,5 procent. Dat was 95,0 procent een week eerder.

Bron: ABM Financial News