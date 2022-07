Fed-bestuurder Waller steunt renteverhoging 75 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) Opnieuw heeft een prominente bestuurder van de Federal Reserve zich uitgesproken voor een renteverhoging van 75 basispunten bij het komende rentebesluit eind juli.

Fed-gouverneur Christopher Waller zei donderdag tijdens een webinar dat "de inflatie te hoog is en maar niet naar beneden wil."



Waller, die stemrecht heeft bij de Fed, vindt dat de rentes en het beleid veel meer beperkend moeten zijn en dat dit snel moet gebeuren.

De Fed-bestuurder verwacht dat de centrale bank de rente in september met 50 basispunten zal moeten verhogen, waarmee de rentes op een niveau komen waarbij de economie bewust wordt vertraagd.

Daarna moet de Fed gaan kijken of men in november de rente met een meer traditionele 25 basispunten kan gaan verhogen of toch nog met grotere stappen van 50 basispunten, aldus Waller.

"Als de inflatie niet wil zakken, moeten we meer doen", volgens de Fed-gouverneur, die vindt dat de zorgen over een recessie "overdreven" zijn.

Zijn collega van de St. Louis Fed James Bullard zei donderdag dat "er een goede kans is" op een zachte landing van de Amerikaanse economie.

De Fed-bestuurder, die net als Waller stemrecht heeft in het beleidscomité, haalde aan dat het bruto binnenlands inkomen in de VS - een alternatieve maatstaf voor het algemeen gebruikte BBP-cijfer, positief was in het eerste kwartaal van dit jaar, hoewel het BBP op jaarbasis met 1,6 procent kromp.

"Wall Street heeft het veel over een recessie - ze hebben het over twee kwartalen van een negatieve bbp-groei. Dat haal ik niet echt uit anekdotische informatie als deze," zei Bullard, die sprak voor een lokale kamer van koophandel in Little Rock in Arkansas.