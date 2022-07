Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 sloot 1,9 procent hoger op 415,01 punten, de Duitse DAX steeg 2,0 procent op 12.843,22 punten, de Franse CAC 40 won 1,6 procent bij een stand van 6.006,70 punten en de Britse FTSE 100 sloot 1,1 procent hoger op 7.189,08 punten. "Opnieuw een solide dag voor de Europese beurzen", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De markten zijn de afgelopen twee dagen gestegen, ondanks de zorgen over een recessie. Daarom werd donderdag het nieuws verwelkomd dat het Chinese ministerie van financiën akkoord gaat met een plan van lokale overheden in China om infrastructuurbestedingen met een omvang van 220 miljard dollar die gepland stonden voor 2023 naar voren te halen., aldus Hewson. Veel aandacht ging vandaag ook uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. De beleidsmakers van de ECB lieten daarin blijken dat de centrale bank aanzienlijk sneller dan eerder gedacht overgaat tot normalisering van het beleid. De ECB heeft de deur op een kiertje gelaten om de rente in juli met 50 basispunten te verhogen, zei analist Bas van Geffen van Rabobank na het bestuderen van de verslaglegging. Maar er "lijkt er geen hele sterke druk gezet te zijn door de haviken." Daarom gaat de rente bij de komende vergadering vermoedelijk met 25 basispunten omhoog, en volgt er in september wellicht een grotere stap, aldus Van Geffen. Wel kan de dalende euro wellicht nog zorgen dat de ECB in juli toch steviger in actie komt, aldus Rabobank. De euro noteerde donderdag rond het slot op 1,0159 dollar. "Een deel van de markt houdt inmiddels ernstig rekening met een pariteitsniveau voor de euro en de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury. Het Britse pond steeg ten opzichte van de euro en dollar nadat premier Boris Johnson vandaag bekendmaakte op te zullen stappen na een reeks van schandalen. Johnson blijft nog wel aan tot een opvolger is gekozen binnen zijn Conservatieve Partij. De markt reageert positief volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, "omdat ze hopen dat de volgende potentiële leider misschien geen ruzie krijgt met de EU over de kwestie Noord-Ierland." WTI-olie kost donderdag bijna 6 procent duurder op ruim 104 dollar. Bedrijfsnieuws Shell heeft in aanloop naar de halfjaarcijfers zijn ramingen voor de olie- en gasprijs voor de komende jaren bijgesteld, waardoor eerdere voorzieningen weer deels vrijvielen, en meldde een enorme stijging van de raffinagemarges. Het aandeel sloot 3 procent hoger in Londen. Grondstoffenaandelen deden het sowieso goed, met bijvoorbeeld 5,5 procent winst voor ArcelorMittal. Naast Shell won TotalEnergies 3,5 procent in Parijs. Autobouwers zaten donderdag bij de grootste stijgers. De koersen van aandelen van Duitse fabrikanten BMW, Mercedes en Volkswagen tot 6 procent. In Parijs dikten die van Stellantis en Renault ook 5 tot 6 procent aan. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.