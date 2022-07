Prosus en Mittal koplopers op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten.

De AEX index steeg 2,2 procent tot 671,42 punten, terwijl de AMX een winst van 2,3 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,9 procent.

Het Damrak kon donderdag voor het eerst reageren op de notulen van de Federal Reserve, die woensdag nabeurs verschenen. Die onthulden een groeiende bezorgdheid bij de centrale bankiers over de inflatie en plannen om agressief de snel stijgende prijzen aan te pakken. Daarmee neemt het risico van een recessie echter ook toe, zo vrezen beleggers.

Uit de notulen van de laatste vergadering van de ECB bleek dat ook hier werk wordt gemaakt van het beteugelen van de hoge inflatie.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING hangt een recessie in de lucht. "We stellen onze groeiprognoses naar beneden bij.” De positie van de ECB wordt volgens Brzeski steeds hachelijker. Een recessie dreigt, terwijl de inflatie hardnekkig hoog is. En dat is er ook nog een fragmentatierisico, waarbij de rentes in de zuidelijke lidstaten veel sneller oplopen dan in het noorden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de consumentenprijzen in juni in Nederland opnieuw flink zijn gestegen, maar wel minder sterk dan de maand ervoor. Afgelopen maand steeg het prijspeil met 8,6 procent op jaarbasis, na een inflatie van 8,8 procent in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,0159. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0179 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0181 op de borden.

Olie werd donderdag 4,9 procent duurder. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen met ruim 8 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 7,4 procent, gevolgd door Besi en ArcelorMittal met winsten van respectievelijk 5,6 procent en 5,5 procent. ArcelorMittal kreeg koersdoelverlagingen van Jefferies en Deutsche Bank om de oren, maar beide banken herhaalden wel hun koopadvies voor het staalaandeel. Het aandeel

Philips was met een verlies van 1,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Just Eat Takeaway daalde 0,4 procent na de koersklapper van woensdag, toen een deal met Amazon werd aangekondigd.

Shell won 4,2 procent na een update in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal. Analisten spraken van een gemengde boodschap. Enerzijds meldde Shell dat door een opwaartse bijstelling van de verwachte olie- en gasprijzen in de komende jaren er een vrijval is van 0,8 tot 1,2 miljard dollar. Ook stegen de raffinagemarges hard, maar daar staat volgens ING tegenover dat de chemietak verlieslatend was.

In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 11,4 procent. Fugro en SBM Offshore stegen elk 4,8 procent.

ASR steeg 3,8 procent na een koopadvies van ING. De verzekeraar behaalt volgens ING een "superieur" rendement van 13 procent.

Postnl verloor 2,3 procent en was daarmee de grootste daler in de AMX.

Smallcapper Fastned won 7,6 procent. Wereldhave steeg 3,3 procent en Eurocommercial won 3,8 procent. ForFarmers was met een verlies van 1,5 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 3.884,78 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het groen.