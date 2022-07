Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor AMG verlaagd van 42,00 naar 39,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een vooruitblik van de zakenbank op de komende kwartaalcijfers van het bedrijf in bijzondere metalen. Analist Alan Spence denkt dat AMG in het tweede kwartaal goed is blijven presenteren en rekent op een EBITDA van 74 miljoen dollar, wat 36 procent meer zou zijn dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Met zijn taxatie zit Spence 9 procent hoger dan de analistenconsensus. Daarmee zou de EBITDA al 8 kwartalen op rij stijgen. AMG mikt voor 2022 op een EBITDA van 260 miljoen tot 290 miljoen dollar. Spence denkt dat AMG dit jaar nog een negatieve vrije kasstroom zal hebben, onder meer door investeringen in het werkkapitaal, maar in 2023 slaat dit om en rekent hij op een rendement op de vrije kasstroom van 22 procent, dat vervolgens stijgt naar 41 procent in 2025. Het aandeel AMG sloot donderdag 3,8 procent hoger op 22,660 euro. Bron: ABM Financial News

