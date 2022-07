Hongarije verhoogt rente stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hongarije heeft de rente donderdag met maar liefst 200 basispunten verhoogd tot 9,75 procent. Dit maakte de Hongaarse centrale bank Magyar Nemzeti bekend. De centrale bank deed dit in een poging om de hoge inflatie te beteugelen. Die brengt de prijsstabiliteit, de belangrijkste doelstelling van de bank, namelijk in gevaar. De centrale bank zei de ontwikkelingen op de financiële markten voortdurend te blijven volgen en klaar te staan om opnieuw in te grijpen. Bron: ABM Financial News

