Beursblik: ING licht tipje van de sluier op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING zal op 4 augustus zijn halfjaarcijfers publiceren, maar licht aanstaande maandag al een tipje van de sluier op met de publicatie van een zogeheten 'pre-earnings note'. "Dit is wat wij in het verleden deelden met analisten voorafgaand aan de cijfers", zei woordvoerder Christoph Linke van ING donderdag tegen ABM Financial News. In deze vooruitblik schetst ING vermoedelijk een algemeen beeld van hoe de zaken in het kwartaal zijn verlopen, zonder dat er sprake zal zijn van concreet nieuws. "Het echte nieuws komt pas op 4 augustus", aldus Linke. Volgens analist Martin Crum van IEX zal de publicatie inderdaad niet al te gedetailleerd zijn, maar wel een indicatie geven van het verloop van het tweede kwartaal, de ontwikkelingen in het leningenboek en de verliezen op de Russische en Oekraïense portefeuilles. Crum houdt zelf rekening met honderden miljoenen euro's aan aanvullende voorzieningen op deze Oost-Europese blootstelling. Ook denkt hij dat ING voor de rest van de wereld voorzieningen zal moeten nemen waardoor het totaal, inclusief Rusland en Oekraïne, aan kredietvoorzieningen in het tweede kwartaal richting een half miljard euro kan oplopen: 400 tot 500 miljoen, schat Crum in. Met de kosten gaat het verrassend goed, merkt de analist op, en wat dan nog rest is de vraag hoe de rentemarge zich gaat ontwikkelen. Die bereikten in het eerste kwartaal een dieptepunt op 1,37 procent, maar inmiddels schieten de kapitaalmarktrentes "als een malle" heen en weer, nu de centrale banken de inflatiehandschoen hebben opgepakt en de beleidsrente met flinke scheppen ophogen. Of uit de de notitie van 11 juli al veel kan worden opgemaakt over de rentemarge in het kwartaal, is mogelijk iets te veel gevraagd. De pre-earnings note wordt maandagmiddag gepubliceerd, zei ING. Bron: ABM Financial News

