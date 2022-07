Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van donderdag voort te zetten. De notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve, die woensdagavond werden gepubliceerd, lieten een toenemende bezorgdheid bij de centrale bankiers over de hoge inflatie zien. "Toen de Fed voor het laatst bijeenkwam, was de grootste zorg de inflatie; de notulen weerspiegelen dat. Maar in de weken daarna is de kans op een recessie aanzienlijk toegenomen", zei marktanalist Michael Rosen van Angeles Investment. "Een belangrijk punt uit de notulen is dat de Fed bevestigde dat het de rente kan verhogen met 50 tot 75 basispunten bij de volgende bijeenkomst, maar dat hierin geen rekening is gehouden met de laatste arbeidscijfers." Op vrijdag verschijnen er nieuwe banencijfers. "Als deze data zwak zijn, dan kan dat de verwachtingen van beleggers en handelaren beïnvloeden", aldus marktanalist Naeem Aslam van Avatrade. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans van mei, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag. De euro/dollar noteerde op 1,0196. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0179 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0181 op de borden. Olie werd donderdag tot 0,3 procent duurder. Bedrijfsnieuws Merck voert vergevorderde gesprekken om Seagen over te nemen voor circa 40 miljard dollar. Het aandeel Seagen noteerde voorbeurs 5,1 procent hoger, terwijl Merck 1,1 procent daalde. Gamestop noteerde voorbeurs 9,2 procent hoger, nadat het bestuur besloot het aandelen op te splitsen. Voor elk aandeel ontvangen aandeelhouders op 21 juni nabeurs vier nieuwe stukken. American Airlines zal piloten drie keer hun normale loon betalen om vluchten te kunnen laten doorgaan die per ongeluk werden geannuleerd vanwege een computerstoring. Een faillissementsrechter overweegt een onafhankelijke deskundige aan te stellen voor het evalueren van de massaclaims tegen Johnson & Johnson's vanwege mogelijke kankerrisico's bij het gebruik van babypoeder van het bedrijf. Het aandeel daalde voorbeurs 0,2 procent. Blackstone investeert 400 miljoen dollar in Xpansiv, een platform waarmee beleggers kunnen handelen in de energietransitie, bijvoorbeeld in CO2-rechten en certificaten voor schone energie. Blackstone steeg voorbeurs 0,4 procent. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 3.845,08 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 31.037,68 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 11.361,85 punten. Bron: ABM Financial News

