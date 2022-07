Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger en lijken daarmee de hervonden opwaartse richting vast te houden in een nog altijd volatiele markt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 1,3 procent op 410,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 12.762,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,5 procent met een stand van 6.000,91 punten. De Britse FTSE won donderdag 1,1 procent naar 7.188,75 punten.

"De beurzen weten het momentum van woensdag ook vandaag vast te houden", zo ziet marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Beleggers in Europa konden vanochtend voor het eerst reageren op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die gisteravond verschenen. Daaruit bleek dat de centrale bank onverminderd bereid is om maatregelen te treffen om de inflatie omlaag te krijgen.

"Een belangrijk punt uit de notulen is dat de Fed bevestigde dat het de rente kan verhogen met 50 tot 75 basispunten bij de volgende bijeenkomst, maar dat hierin niet rekening is gehouden met de laatste arbeidscijfers." Vrijdag verschijnen er nieuwe banencijfers. "Als deze data zwak zijn, dan kan dat de verwachtingen van beleggers en handelaren beïnvloeden."

Vanmiddag volgen de notulen van de ECB.

Er werd donderdag ook een andere kanttekening geplaatst. "Het is een publiek geheim dat de huidige winstvooruitzichten van de analisten veel te hoog zitten", zei Philippe Gijsels, Hoofd Marktstrategie bij BNP Paribas Fortis, tegen ABM Financial News. "Er zullen wel bedrijven zijn die het goed blijven doen, maar algemeen zijn de prognoses veel te optimistisch, ook als we het bijvoorbeeld met de recente inkoopmanagersindices vergelijken. De vraag is in hoeverre dit al in de markten is ingeprijsd. Wat doen zij met dit slecht nieuws? Volgens mij is er wel al een behoorlijke recessie verdisconteerd", aldus Gijsels.

De Duitse industrie produceerde in mei van dit jaar meer dan in april, maar met een plus van 0,2 procent bleef het wel achter bij de verwachte stijging met 0,3 procent.

In de Verenigde Staten komen vandaag de wekelijkse steunaanvragen uit, ingeschat op 230.000, 1.000 minder dan een week eerder.

Olie noteerde donderdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 99, dollar, terwijl voor een september-future Brent 101, dollar werd betaald, een stijging van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0202. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0211 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0181 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Shell heeft in aanloop naar de halfjaarcijfers zijn ramingen voor de olie- en gasprijs voor de komende jaren bijgesteld, waardoor eerdere voorzieningen weer deels vrijvielen, en meldde een enorme stijging van de raffinagemarges. De koers van het aandeel Shell noteerde 2,9 procent hoger.

In Parijs gingen de koersen 18 aandelen meer dan 2 procent omhoog, waarvan vier zelfs meer dan 5 procent. In Frankfurt ging het om vijftien aandelenkoersen die meer dan 2 procent aandikten, waarvan vier meer dan 4 procent.

Autobouwers zaten bij de grootste stijgers. De koersen van aandelen van Duitse fabrikanten Mercedes, BMW en Volkswagen wonnen circa 4 procent. En in Parijs dikten die van Stellantis en Renault zelfs meer dan 5 procent aan.

Maar ook de koersen van grondstoffenaandelen deden het goed, met bijvoorbeeld bijna 5 procent winst voor ArcelorMittal. Naast Shell won TotalEnergies 3,4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,4 procent tot 3.845,11 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.037,88 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 11.361,85 punten.