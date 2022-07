UBS: gemengde update Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het tweede kwartaal min of meer conform verwachting gepresteerd. Dit stelden analisten van UBS, nadat de energiereus donderdag voorbeurs met een update kwam. "Opnieuw een sterk kwartaal", oordeelde de bank uit Zwitserland. De handel bij Intergrated Gas was afgelopen kwartaal iets teruggelopen, maar na een record eerste kwartaal, aldus de analisten. Bij Upstream steeg de productie en de raffinagemarges liepen flink op, hoewel de marges bij de chemietak wel zwak waren. En tegenover een tegenvaller bij de uitstroom van werkkapitaal, staat volgens UBS een vrijval van voorzieningen van 3,5 tot 4,5 miljard dollar vanwege het vooruitzicht van hoger dan voorziene olie- en gasprijzen in de komende jaren. UBS heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 26,50 pond. Bron: ABM Financial News

