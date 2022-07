Beursblik: Randstad koopt 2 tot 3 procent winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad voegt met de overname in Australië en Nieuw-Zeeland van Finite Group circa 2 tot 3 procent aan zijn winstgevendheid toe. Dit is de inschatting van ING naar aanleiding van deze acquisitie die de bemiddelaar in arbeid donderdag bekend maakte. ING raamt de overnamesom op ongeveer 140 miljoen euro. Met 5 tot 5,5 keer de EBITDA is dit in de ogen van ING redelijk, "voor een niet genoteerde kleinere sectorgenoot". De bank verwacht dat met het oog op redelijker marktverwachtingen Randstad meer overnames van dezelfde omvang zou kunnen doen. ING wees er wel op dat deze aanvullingen vermoedelijk in mindering worden gebracht op het speciaaldividend van het bedrijf uit Diemen. ING heeft een koopadvies op Randstad met een koersdoel van 80,00 euro. Het aandeel Randstad noteerde donderdag op een groen Damrak 1,8 procent hoger op 47,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.