ING plakt koopadvies op ASR

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ING gaat het aandeel ASR volgen met een koopadvies en een koersdoel van 47,00 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Jason Kalamboussis. De verzekeraar realiseert zijn driejarenplannen met de regelmaat van een klok, blinkt operationeel uit in Nederland en weet de tragere groei aan te vullen met goed uitgevoerde kleinere overnames, die bijdragen aan het "superieure" rendement van meer dan 13 procent. Inclusief aandeleninkopen biedt het aandeel een dividendrendement van zo'n 9 procent. De pensioenhervormingen moeten meer overnamekansen opleveren in het levenbedrijf, betoogt ING, terwijl het schadebedrijf beter blijft presteren dan rivaal NN Group. Omdat ASR geen overnames in het buitenland wil doen en veel kapitaal heeft, zou er op termijn belangstelling van grotere spelers kunnen komen, denkt analist Kalamboussis. Hij noemt het aandeel niet erg hoog gewaardeerd. Donderdag stijgt ASR 2,3 procent naar 38,73 euro. Bron: ABM Financial News

