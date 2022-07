Rijkste Duitser vergroot belang in Lufthansa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse transportinvesteerder Klaus-Michael Kühne heeft zijn belang in Deutsche Lufthansa vergroot tot 15,01 procent. Dat blijkt uit een melding op basis van de Duitse wet voor de effectenhandel. De melding dateert van 5 juli. Bij de vorige melding was het belang van Kühne nog 10,01 procent. Kühne houdt het belang in Lufthansa via zijn bedrijf Kühne Aviation. Hij bezit daarnaast een meerderheidsbelang in het transportbedrijf Kühne + Nagel en grote belangen in spoorlogistiekbedrijf VTPG en reder Hapag-Lloyd. De 85-jarige is volgens Bloomberg met een vermogen van 35 miljard dollar de rijkste man van Duitsland. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.