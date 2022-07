NIBC verkoopt offshore energieportefeuille Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank NIBC heeft de portefeuille met offshore energie verkocht aan een professionele partij. Dit maakte de bank donderdag bekend. Daarmee is het laatste onderdeel van een portefeuille van destijds 1,5 miljard euro verkocht. De verkoop sluit aan op het streven van NIBC om klimaatneutraal te worden. Bron: ABM Financial News

