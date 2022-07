Aandeel Samsung hoger na zwakker kwartaal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Samsung Electronics

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Samsung Electronics steeg donderdag ondanks voorlopige kwartaalcijfers die een kleine daling lieten zien ten opzichte van de voorgaande periode. Samsung verwacht in het tweede kwartaal een omzet van 77 biljoen Koreaanse won, en een operationele winst van 14 biljoen won te kunnen rapporteren. Dat is iets minder dan de 77,8 biljoen won omzet en 14,1 biljoen operationele winst in het eerste kwartaal. Analisten rekenden gemiddeld op een vergelijkbare omzet, maar een licht hogere operationele winst. Vergeleken met het voorgaande jaar rekent het bedrijf op een omzetgroei van bijna 21 procent en een 11,4 procent hogere operationele winst. Samsung profiteerde van de verschuivingen in de markt tijdens de pandemie en de overheidsstimulering, waardoor er veel vraag naar de geheugenchips, smartphones en televisies van het bedrijf was. Maar de vraag in de techindustrie begint te dalen, omdat consumenten minder proberen te spenderen nu de inflatie hoog is en levensonderhoud duurder wordt. Het aandeel steeg 3,7 procent in de vroege handel. "De markt had het zwakkere tweede kwartaal van Samsung al ingeprijsd", zei Greg Roh van Hyundai Motor Securities. "Sommige beleggers denken dat de verkoopgolf overdreven was." Het aandeel daalde dit jaar tot nu toe al ruim 25 procent. Samsung is goed voor bijna een vijfde van de marktwaarde van de Zuid-Koreaanse Kospi-index. Bron: ABM Financial News

