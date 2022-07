Raffinagemarges Shell ontploffen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in aanloop naar de halfjaarcijfers zijn ramingen voor de olie- en gasprijs voor de komende jaren bijgesteld, waardoor eerdere voorzieningen weer deels vrijvielen, en meldde een enorme stijging van de raffinagemarges. Dit bleek donderdag uit een bericht van de energiereus. Voor 2023 rekent Shell op een prijs van 80 dollar per vat Brent en voor 2025 is dit 70 dollar. Hierdoor zal Shell in het tweede kwartaal 3,5 tot 4,5 miljard dollar aan afschrijvingen terugboeken. Dit heeft overigens geen impact op de vrije kasstroom van Shell. Shell liet zich positief uit over de raffinagemarges, die stegen vermoedelijk van 10,23 per vat in het eerste kwartaal naar 28,04 dollar in het tweede kwartaal. Dat heeft een positieve impact gehad van 0,8 tot 1,2 miljard dollar, voorziet de energiereus. De handel was opnieuw goed, meent Shell, maar wel minder sterk dan in de eerste drie maanden. Verder denkt Shell in het afgelopen kwartaal tussen de 1,85 en 1,95 miljoen vaten olie-equivalent per dag te hebben geproduceerd bij de tak Upstream. Er vond meer onderhoud plaats dan voorzien, aldus het bedrijf donderdag. De operationele vrije kasstroom van Shell werd afgelopen kwartaal gedrukt door de uitstroom van werkkapitaal van circa 6 miljard dollar. En de hoge volatiliteit in juni zou de nodige gevolgen kunnen hebben voor de voorraden, waarschuwde Shell. Aandeleninkoop Shell liet verder weten een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 8,5 miljard dollar op 5 juli te hebben afgerond. Bron: ABM Financial News

