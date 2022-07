Merck dichtbij overname Seagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Merck is in vergevorderde onderhandelingen met biotechbedrijf Seagen over een overname die het farmaceutische bedrijf in de komende weken hoopt rond te krijgen. Dat meldt The Wall Street Journal donderdag. Met de overname van het biotechbedrijf, dat zich specialiseert in de bestrijding van kanker, zou 40 miljard dollar of zelfs meer gemoeid zijn. De bedrijven spreken over een prijs voor Seagen die boven de 200 dollar per aandeel ligt. Ze willen een deal sluiten op de dag van de bekendmaking van de halfjaarcijfers van Merck op 28 juli, of wellicht eerder, volgens de bronnen van de Amerikaanse zakenkrant. Het aandeel Seagen sloot woensdag op 175,13 dollar. Bron: ABM Financial News

