Groene start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond voor de derde handelsdag op rij in de plus.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van bijna anderhalf procent. Woensdag koerste de AEX al bijna 2 procent hoger naar 656,71 punten.

De Europese beurzen lieten zich woensdag inspireren door een ommekeer op Wall Street dinsdagavond, waarbij flinke verliezen werden weggewerkt. Ook woensdagavond wisten de Amerikaanse beurzen de weg omhoog te vinden, maar de winsten bleven bescheiden.

Na de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond werd de weg omhoog weer ingezet. Uit deze notulen kwam wel naar voren dat de Fed vastberaden is om de rente te blijven verhogen, ondanks de risico's die dit heeft voor de economische groei. Een renteverhoging van 50 tot 75 basispunten eind juli ligt in de lijn der verwachting.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde half juni nog het belangrijkste rentetarief met 75 basispunten tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent, de sterkste verhoging sinds 1994. Vanmiddag om 13:30 uur worden de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven.

De scepsis onder beleggers blijft ondertussen groot en steeds meer zakenbanken zien een recessie in aantocht. In de loop van de volgende week start het cijferseizoen met vooral veel Amerikaanse financials, en analisten vrezen dat de economische tegenwind zal leiden tot het afgeven van terughoudende vooruitzichten bij veel bedrijven, hetgeen weer tot neerwaartse bijstellingen door analisten kan leiden.

De hamvraag is ondertussen in welke mate eventueel neerwaarts bijgestelde vooruitzichten al in de flink gecorrigeerde beurskoersen zijn verdisconteerd.

In Azië wint de beurs in Seoel, met veel halfgeleiders, vanochtend 2 procent, na scherpe dalingen eerder deze week. Tokio wint daarnaast 1,3 procent, terwijl de beurs in Hongkong juist nipt terrein prijs geeft.

De olieprijzen noteren vanochtend ongeveer 1 procent hoger. Woensdag zakte de Amerikaanse olie-future door recessievrees nog door de 100 dollar per vat.

De euro/dollar noteert daarnaast vanochtend op 1,0208 en steeds meer analisten rekenen op korte termijn op pariteit, vanwege vooral de beleidsverschillen tussen de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank.

Bijna 20 jaar geleden noteerde de euro voor het laatst op 1 dollar, en een sterke dollar leidt tot een versterking van de concurrentiepositie van bedrijven uit de eurozone, maar ook tot het importeren van inflatie.

Op het inflatievlak maakte het CBS vanochtend bekend dat de Nederlandse inflatie in juni minder hard steeg dan een maand eerder, maar met 8,6 procent nog wel ongekend hoog is. Vooral de prijsstijging op jaarbasis van energie was in juni minder groot dan in mei.

Bedrijfsnieuws

In juni daalden de volumes op de cash market van Euronext met 10 procent op maandbasis. Op jaarbasis was echter sprake van een plus van 3 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 3,2 miljard euro, een daling op maandbasis van 10 procent.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor Aperam van 37,50 naar 27,00 euro, met een onveranderd Houden advies. Jefferies verlaagde ook het koersdoel voor ArcelorMittal, van 44,00 naar 38,00 euro, maar wel met een koopadvies. Deutsche Bank paste het koersdoel voor ArcelorMittal aan van 49,00 naar 38,00 euro, maar ook hier bleef het koopadvies van kracht.

Verder zette ING een koopadvies op ASR, zei handelaar Bert van der Pol van Today's Group.

Randstad sloot een overeenkomst om Finite Group in Australië en Nieuw Zeeland over te nemen. "De mondiale reikwijdte van Randstad zal ons steunen in onze groei-ambities", zei oprichter Tracy Thomson van Finite, dat sinds 1998 bestaat. Een overnamesom werd niet gecommuniceerd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,4 procent tot 3.845,11 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.037,88 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.361,85 punten.