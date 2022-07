Deutsche Bank verlaagt koersdoel ArcelorMittal flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 49,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Bastian Synagowitz verwacht opnieuw een solide kwartaal voor ArcelorMittal, aangejaagd door de solide prestaties in Brazilië, Europa en bij de mijnbouwdivisie in het tweede kwartaal, ondanks tegenwind van onder meer de oorlog in Oekraïne en teleurstellende NAFTA-prijzen. Wel zijn de macro-economische risico's toegenomen en verlaagde de analist zijn EBITDA-ramingen voor de periode 2022 tot 2024 met 7 tot 15 procent. Zodoende kwam hij tot een lager koersdoel. "Hoewel de geopolitieke ontwikkelingen en macro-economische risico's moeilijk in te schatten zijn, stoomt ArcelorMittal door met een sterke kasstroom, die ruimte biedt voor hogere beloningen aan de aandeelhouders. We accepteren de volatiliteit en handhaven het koopadvies", aldus Synagowitz. Het aandeel ArcelorMittal sloot woensdag op 20,65 euro. Bron: ABM Financial News

