Randstad doet overname Down Under

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft een overeenkomst gesloten om Finite Group in Australië en Nieuw Zeeland over te nemen. Dit meldde de Nederlandse uitzender donderdag voorbeurs. Finite is gespecialiseerd in werving van technisch personeel, IT advies en een breed scala van professionele digitale en IT-diensten. "De mondiale reikwijdte van Randstad zal ons steunen in onze groei-ambities”, zei oprichter Tracy Thomson van Finite, dat sinds 1998 bestaat. Randstad zegt door de overname zijn positie als marktleider in de IT-sector in Australië en Nieuw Zeeland verder te versterken. De afronding van de overname hangt nog af van voorwaarden die naar verwachting binnen de komende weken zullen worden voldaan. Randstad noemde geen overnamesom. Bron: ABM Financial News

