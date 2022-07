Nederlandse inflatie stijgt weer minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in juni opnieuw flink gestegen, maar ook deze maand minder sterk dan in de maand ervoor. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 8,6 procent op jaarbasis, na een inflatie van 8,8 procent in mei. In april was dit nog 9,6 procent en in maart piekte de inflatie op 9,7 procent.

De prijsstijging op jaarbasis van energie was in juni minder groot dan in mei. Dit zorgde voor een daling van de inflatie. In juni was energie 84 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 105 procent.

Energie levert momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten.

De prijzen van voeding zijn in juni verder gestegen. Voedingsmiddelen waren 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat 9,1 procent. Met name de prijsontwikkelingen van zuivelproducten en vlees hadden een verhogend effect op de inflatie. Ook de meeste andere producten, waaronder graanproducten, oliën en vetten, groente, vis en fruit, werden duurder. Voedingsmiddelen zijn na september 2021 elke maand duurder geworden.

Ook de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in juni 34,8 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dit 27,3 procent. Voor een liter Euro 95 aan de pomp werd gemiddeld 2,35 euro betaald in juni, in mei was dat 2,19 euro. De prijs van diesel liep op van 1,99 euro in mei naar 2,14 euro in juni. De gemiddelde prijzen van benzine en diesel waren niet eerder zo hoog als in juni.

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP, de Europese meetmethode, in juni 9,9 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 10,2 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 8,1 procent in mei naar 8,6 procent in juni.