Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 3.845,11 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.037,88 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 11.361,85 punten.

De tweede helft van de handelsdag stond volledig in het teken van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat de functionarissen vastberaden waren over de noodzaak om de federal funds rate te blijven verhogen, ondanks de neerwaartse risico's voor de economische groei.

De Amerikaanse centrale bank verhoogde half juni de federal funds rate met 75 basispunten tot een bandbreedte van 1,50 tot 1,75 procent, de sterkste verhoging sinds 1994.

De Fed-functionarissen erkenden dat verdere verkrapping het tempo van de economische groei een tijdje zou kunnen vertragen, maar ze beschouwden een terugkeer van de inflatie naar 2 procent als cruciaal voor het bereiken van maximale werkgelegenheid op een duurzame basis", aldus de notulen.

De functionarissen concludeerden bovendien dat een verhoging van 50 of 75 basispunten tijdens de volgende beleidsvergadering op 26 en 27 juli waarschijnlijk passend zou zijn. Onder marktvolgers wakkerde dit de zorgen over een recessie verder aan.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 5,4 procent. De marktindex daalde van 322,7 naar 305,3.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten in juni een lichte vertraging in activiteit zien. De index van ISM daalde van 55,9 naar 55,3, terwijl de index van Markit daalde van 53,4 in mei naar 52,7 in juni.

Het aantal openstaande vacatures in de VS daalde van 11,7 miljoen vacatures in april naar 11,3 miljoen vacatures in mei.

De euro/dollar noteerde op 1,0181. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0181 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0266 op de borden.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,0 procent, ofwel 0,97 dollar, lager op 98,53 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de handelsbalans van mei, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com zal maaltijdbezorger Grubhub toevoegen aan zijn Prime-diensten in de Verenigde Staten en krijgt daarbij een optie op een klein belang van 2 procent in Grubhub, dat bij succes verder kan worden vergroot, zei Just Eat Takeaway.com woensdag. Amazon steeg 0,9 procent. Just Eat Takeaway steeg in Amsterdam ruim 15,0 procent.

De medische toezichthouder FDA heeft een verbod op Juul opgeschort. Het bedrijf, dat elektrische sigaretten of 'vaping' verkoopt, gaat in beroep tegen het verbod.

De Britse Competition and Markets Authority onderzoekt de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De toezichthouder kijkt of de overname zal leiden tot minder concurrentie. Microsoft steeg 1,5 procent, terwijl Activision Blizzard 0,4 procent verloor.

Spirit Airlines wint de strijd om een positie op Newark Airport. De strijd barstte los nadat Southwest Airlines zijn 'slots' opgaf in 2019.

Nasdaq en NYSE hebben een juridische strijd met toezichthouder SEC over marktdata gewonnen. De SEC zou zijn gezag hebben overschreden met de regelgevinhg.

Walmart waarschuwt klanten dat er een nieuwe fee komt voor het vervoer van goederen. Amerikaanse bedrijven proberen de hogere kosten voor vervoer en brandstof op te vangen met dit soort maatregelen. Het aandeel won 1,4 procent.