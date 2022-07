Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is woensdag lager gesloten, ondanks hernieuwde zorgen over het aanbod. Brent daalde dinsdag al meer dan 9 procent en WTI verloor meer dan 8 procent, de grootste eendaagse procentuele daling sinds begin maart. De daling werd toegeschreven aan de groeiende vrees dat agressieve monetaire verkrapping door de Federal Reserve en andere grote centrale banken als reactie op de aanhoudend hoge inflatie de economie van de VS en de rest van de wereld in een recessie zou kunnen brengen. Analisten van Goldman Sachs redeneerden echter dat de daling overdreven was in het licht van de krappe voorraden ruwe olie. "De daling in prijzen en raffinagemarges sinds medio juni zijn nu gelijk aan een prijsstelling, waarbij de markt zijn mondiale groeiverwachting voor de tweede helft van 2022 en 2023 neerwaarts heeft bijgesteld met 1,1 procent", zei de Amerikaanse bank in een rapport. "We zijn van mening dat dit overdreven is, terwijl de risico's van een recessie toenemen, komt onze positieve visie voort uit het feit dat het huidige olietekort niet opgelost is, en vernietiging van de vraag door de hoge prijzen [de enige overgebleven] oplossing biedt, aangezien de nog steeds afnemende voorraden kritiek lage niveau's naderen." "De lage handelsvolumes na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag van maandag heeft de daling mogelijk versterkt", zeiden ze. Volgens analisten waren er ook technische factoren in het spel, waarbij de ruwe futures door belangrijke steunniveau's zakte. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,0 procent, ofwel 0,97 dollar, lager op 98,53 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

