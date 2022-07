Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,7 procent tot 407,34 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,6 procent op 12.594,52 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 2,0 procent op 5.912,38 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,2 procent hoger op 7.107,77 punten.

Daarmee herstelden de Europese aandelenmarkten van de forse verliezen een dag eerder. De sombere economische vooruitzichten en het zwakke consumentenvertrouwen hebben er bij beleggers toe geleid dat zij hun verwachtingen over het agressieve beleid van centrale banken neerwaarts bij hebben gesteld.

Economen van Northern Trust Wealth Management merkten op dat het momentum duidelijk vertraagt, waardoor "een recessie niet onmogelijk is", aldus de economen.

De Duitse fabrieksorders lieten in mei op maandbasis onverwacht een stijging zien van 0,1 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een daling met 0,3 procent ten opzichte van april.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in mei licht zijn opgelopen, zowel op maand- als op jaarbasis. De stijging met 0,2 procent lag wel onder de verwachte plus van 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0172. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0262 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0266 op de borden.

Olie werd woensdag ruim 3 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Shell is van plan de grootste fabriek voor hernieuwbare waterstof in Europa te bouwen op de Tweede Maasvlakte bij de haven van Rotterdam. Ook kreeg Shell koersdoelverhogingen van Deutsche Bank en RBC. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Adidas daalde 1,0 procent. De doelstellingen voor dit jaar lijken in gevaar te komen, aangezien Chinese coronalockdowns de verkoop in het tweede kwartaal bleven drukken en uitdagende macro-economische omstandigheden de marges onder druk zetten, zei Hauck & Aufhaeuser in een analistenrapport.

Just Eat Takeaway.com heeft een commerciële deal gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. De maaltijdbezorger steeg 15,5 procent. Deliveroo won in Londen 4,2 procent, maar Delivery Hero daalde in Frankfurt 4,1 procent. De Europese Commissie deed een onaangekondigde inspectie in twee lidstaten bij maaltijdbezorgers vanwege mogelijke overtreding van de mededingingsregels. Naast Delivery Hero gebeurde dit in Spanje bij GlovoApp.

In Parijs noteerde luxemerk Hermes International circa 5,0 procent hoger en sectorgenoot LVMH steeg circa 4,5 procent, L'Oreal noteerde bijna 5,0 procent hoger. Totalenergies daalde ruim 3,0 procent, terwijl Engie circa 1,5 procent verloor.

In Frankfurt ging Zalando aan kop met een winst van 5,8 procent. Hellofresh steeg circa 5,5 procent. Daimler Truck was met een verlies van bijna 8,0 procent de sterkste daler.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 3.813,81 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.