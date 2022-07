Brussel op inspectie bij Delivery Hero Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) De Europese Commissie heeft onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij maaltijdbezorgers Delivery Hero en Glovo. Dit bevestigden de twee partijen, nadat de Commissie woensdagmiddag meldde dat de inspecties hadden plaatsgevonden. De Commissie vermoedt dat de mededingingsregels zijn overtreden. De onderzoekers uit Brussel werden bijgestaan door medewerkers van de nationale mededingingsautoriteiten. De inspecties kunnen een opmaat zijn naar een breder onderzoek. Een woordvoerder van Delivery Hero liet weten dat de toezichthouder kantoren in Berlijn heeft bezocht en bij Glovo ging het volgens een woordvoerder om een kantoor in Barcelona. Delivery Hero is een grootaandeelhouder van Glovo. Op vragen van ABM Financial News meldde een woordvoerder van Just Eat Takeaway eerder op de dag al dat het bedrijf zo ver het kan overzien niet wordt onderzocht door de Europese Commissie vanwege mogelijke schending van de mededingingsregels. Bron: ABM Financial News

