Just Eat uitblinker op hoger Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, herstellend van de verliezen op dinsdag. Just Eat Takeaway.com blonk uit na een verrassende deal met Amazon.com.

De AEX eindigde 1,9 procent hoger op 656,71 punten. De Midkap-index steeg 0,7 procent en de AScX 0,9 procent.

Afgezien van de maaltijdbezorger en betaalbedrijf Adyen vielen ook de halfgeleideraandelen op, met forse stijgingen. "Het was dan ook wel hard gegaan", zei beursanalist Albert Jellema over de koersdalingen bij aandelen zoals ASML.

De Europese beurzen trokken zich op aan het hogere slot op Wall Street dinsdagavond, merkten analisten van SEB op. De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden toen van de verliezen eerder op de dag. De zorgen over de hoge inflatie en gestegen rentes zijn volgens de analisten inmiddels verschoven naar de economische groeiverwachtingen.

"Er is hoop dat er binnenkort een einde komt aan de renteverhogingen en dat geeft groeibedrijven wat lucht momenteel. De wat meer traditionele bedrijven worden harder getroffen door de zorgen over de economische groei, en het feit dat de dollar zo sterk stijgt is niet goed voor exporterende bedrijven", aldus SEB.

Vanmiddag bleek dat de Amerikaanse dienstensector in juni iets minder sterk groeide dan in mei, maar de vertraging was kleiner dan economen hadden voorzien. Zowel Markit als ISM lieten hetzelfde beeld zien.

Het aantal vacatures in de VS blijft intussen dalen, wat niet wijst op een vermindering van de hoge inflatiedruk.

Verder stelt investment manager Simon Wiersma van ING dat het bericht dat de Amerikaanse president Joe Biden van plan is om de importheffingen op Chinese goederen te verlagen, door beleggers positief wordt ontvangen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0172, waarmee pariteit steeds meer in zicht komt. De olieprijzen leken te herstellen na een forse daling op dinsdag, maar aan het einde van de handelsdag verloren zowel WTI als Brent ruim 2 procent.

Beleggers kijken vanavond nog uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.



Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot Just Eat Takeaway.com met 15,5 procent omhoog. De maaltijdbezorger heeft een commerciële deal gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. Vanaf vandaag kunnen Amazon Prime-leden in de VS een jaar lang gratis lid worden van Grubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten. Amazon krijgt ook warrants om zo een belang in Grubhub te verwerven. Dat belang kan stijgen als de deal een succes is. Een welkome deal, zei zakenbank Jefferies.

De sterke koersstijging kan worden verklaard doordat sommige beleggers de Amerikaanse overname Grubhub mentaal al hadden afgeschreven, zei Jellema.

De samenwerking van Amazon.com met de derde maaltijdbezorger in de Verenigde Staten, na Doordash en Uber, laat zien dat er nog wel degelijk waarde in Grubhub zit. Ongeveer 80 procent van de Amerikaanse volwassenen heeft een Amazon Prime abonnement, wat volgens Jellema een onvoorstelbaar grote database is. Deze samenwerking biedt daarmee een fantastische kans. "Grubhub is nummer drie en het gevoel bestond dat het bedrijf een beetje aan het verliezen was. Dat kan nu heel anders worden."

Betaalbedrijf Adyen won 9 procent en Besi en ASMI rond 5 procent.

Verliezers waren Shell, dat 1,4 procent lager sloot, ArcelorMittal en ING.

In de AMX wonnen Alfen en Basic-Fit beide 6 procent. De fitnessketen kreeg een koersdoelverhoging van ING. Vopak leverde juist 2,5 procent in en PostNL verloor zelfs 6,3 procent.

Het aandeel Flow Traders blijft aantrekkelijk ondanks de koersdaling van vrijdag zei Erik Mauritz van IEX. "Het blijft raadselachtig", zei Jellema van ProBeleggen, die erop wees dat die koersdaling plaatsvond op de laatste dag voordat het bedrijf zijn gesloten periode inging, waarin niet meer over koersgevoelige informatie mag worden gecommuniceerd.

Air France-KLM won 1,6 procent. De operationeel directeur van KLM vertrekt naar Britih Airways. Recent zwaaide Pieter Elbers, president-directeur van KLM, ook al af.



Onder de kleinere aandelen won CM.com 7 procent en TomTom 4 procent.

Dit past in het herstel van technologiesector, zei Jellema.

Wall Street

Bij het sluiten van de Europese beurzen noteerde Wall Street verliezen tot een half procent.