Britse toezichthouder onderzoekt overname Activision Blizzard door Microsoft

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) De Britse Competition and Markets Authority onderzoekt de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Dit maakte de toezichthouder woensdag bekend. De toezichthouder kijkt of de overname zal leiden tot minder concurrentie. Half januari kondigde Microsoft de overname aan van de maker van computerspellen als Call of Duty voor 68,7 miljard dollar. Microsoft betaalt 95,00 dollar per aandeel Activision Blizzard. De overname is al goedgekeurd door de besturen van beide bedrijven. Partijen kunnen tot 20 juli hun bezwaren duidelijk maken bij de CMA. Op 1 september dit jaar zal de toezichthouder vervolgens een besluit nemen of een diepgaand onderzoek vereist is. Het aandeel Microsoft stijgt woensdag 0,6 procent. Activision Blizzard daalt 0,8 procent naar 78,27 dollar, ruim onder de prijs die Microsoft bereid is te betalen. Bron: ABM Financial News

