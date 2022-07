Wall Street naar licht lagere start

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet, in afwachting van de Fed-notulen, nadat Wall Street dinsdag de aanvankelijke verliezen wegpoetste.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 0,2 procent lager en de technologie-index Nasdaq wijst eveneens op een 0,2 procent lager opening.

De afgelopen dagen gingen de aandelenkoersen licht omhoog, nadat sommige beleggers van mening veranderden over hoe agressief de centrale banken de rente gaan verhogen, na signalen dat de economische groei en het consumentenvertrouwen al aan het verzwakken zijn. Markten beginnen een koerswijzging bij de Fed in te prijzen, hoewel de inflatie nog op het hoogste niveau in meer dan 40 jaar staat.

"De afgelopen dagen hebben de markten een deel van de havikachtigheid uitgeprijsd die ze van de Fed verwachtten. Interessante vraag is of de Fed daar op korte termijn tegenin zal gaan", zei Carmignac. "Op korte termijn draait het allemaal om inflatie."

Ook zal er aandacht zijn voor economische cijfers over de dienstensector. Zowel Markiteconomics als ISM publiceren een index voor juni na opening van de Amerikaanse beurs. Ook komen er cijfers over het aantal vacatures naar buiten.

"We wachten op een opleving op de korte termijn omdat de beweging historisch gezien zeer snel is gegaan", aldus Amundi. "De hoop is dat centrale banken tot op zekere hoogte stoppen met de rente verhogen en een afwachtende houding aannemen", om te zien hoe de economische groei en bedrijfswinsten daarop reageren.

De Amerikaanse economie was in het tweede kwartaal technisch in recessie met een krimp van 0,3 procent, na de krimp van 1,5 procent in het eerste kwartaal, verwacht High Frequency Economics.

De olieprijs steeg, na de forse stap terug van dinsdag, toen de prijs zo´n 9 procent daalde en de oliefuture in New York net onder 100 dollar per vat daalde. Een augustusfuture WTI-olie steeg 1 procent tot 100,45 dollar Brent-olie werd 1,6 procent duurder op 104,48 dollar.

De euro/dollar daalde verder en noteerde op 1,0176. De euro kan verder dalen nu een cruciale steun op 1,0350 dinsdag werd doorbroken, volgens UOB. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0265 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Amazon.com zal maaltijdbezorger Grubhub toevoegen aan zijn Prime-diensten in de Verenigde Staten en krijgt daarbij een optie op een klein belang van 2 procent in Grubhub, dat bij succes verder kan worden vergroot, zei Just Eat Takeaway.com woensdag.

De medische toezichthouder FDA heeft een verbod op Juul opgeschort. Het bedrijf, dat elektrische sigaretten of 'vaping' verkoopt, gaat in beroep tegen het verbod.

Spirit Airlines wint de strijd om een positie op Newark Airport. De strijd barstte los nadat Southwest Airlines zijn 'slots' opgaf in 2019.

Nasdaq en NYSE hebben een juridische strijd met toezichthouder SEC over marktdata gewonnen. De SEC zou zijn gezag hebben overschreden met de regelgevinhg.

Walmart waarschuwt klanten dat er een nieuwe fee komt voor het vervoer van goederen. Amerikaanse bedrijven proberen de hogere kosten voor vervoer en brandstof op te vangen met dit soort maatregelen.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag verdeeld na eerdere verliezen. De S&P500 index eindigde 0,2 procent hoger op 3.831,57 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 30.967,12 punten. Technologiebeurs Nasdaq sloot juist 1,7 procent hoger op 11.322,24 punten.