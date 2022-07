Valuta: euro in een nieuwe realiteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag op 1,0260 dollar en bevindt zich daarmee in een zone waar de valuta lange tijd niet verbleef.

"Het is inmiddels lastig voor te stellen hoe een recessie nog ontlopen kan worden, waardoor er door de markt vraagtekens geplaatst worden bij de ambitie van de ECB om na de zomer een 'geleidelijk maar duurzaam traject van verdere rentestijgingen' te volgen", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Dit is één van de redenen waarom de euro dinsdag zo hard daalde, hoewel dollarsterkte ook een rol speelde", aldus Koopman.

Die zorgen leidden dinsdag tot een brede daling van de rentetarieven en van de grondstofprijzen. Opvallend was volgens Koopman opnieuw de daling in de korte rentets. "Drie weken geleden stond de Duitse 2-jaars rente op 1,2 procent tegen nu 0,41 procent. De 2-jaars swaprente is in dit tijdsbestek gedaald van 1,99 procent naar 1,19 procent. Aan de lange kant zijn de bewegingen iets minder groot, maar de 10-jaars swap is in deze drie weken gedaald van 2,59 naar 2,12 procent", aldus Koopman.

De belangrijke steun van 1,035 dollar werd door de Europese munt heel snel doorbroken, waarna een nieuwe bodem op 1,0235 dollar werd neergezet.

Die groeizorgen komen ook tot uiting in de grondstofprijzen. De prijs voor Brent daalde dinsdag ruim 10 dollar van 114 naar 103,5. "De prijs voor koper, een goede barometer van de industriële- en de bouwactiviteit, staat op het laagste niveau sinds december 2020. We zien ook forse prijsdalingen bij metalen als aluminium of nikkel. Zelfs de tarweprijs is terug op het niveau van voor de Russische invasie. Afgezien van de stijging van de Europese gasprijzen betekent dit dat de inflatiedruk afzwakt", aldus de analist.

Koopman refereerde woensdag aan afgelopen maandag toen de Duitse handelscijfers aangaven dat Duitsland voor het eerst sinds 1991 een maandelijks tekort op de handelsbalans noteerde. "Het tekort van 1 miljard euro in mei was weliswaar niet hoog, maar wél een indicatie dat het verdienmodel van de Duitsers van veel sparen, weinig consumeren en investeren en het verschil exporteren, onder druk staat", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

Duitsland is in de afgelopen jaren te afhankelijk geworden van goedkoop Russisch gas en betaalt daar nu de rekening voor. Deze rekening loopt met de prijsstijgingen van de laatste weken verder op, mits er in de komende maanden überhaupt nog wordt geleverd of mag worden afgenomen, terwijl een groot deel van de gas-intensieve industrie met deze tarieven niet internationaal concurrerend kan opereren.

Het tekort op de handelsbalans is overigens niet per se een nieuwe trend. Daar zijn volgens Rabobank structurele veranderingen in de Duitse economie voor nodig.

Ondertussen speelde in het Verenigd Koninkrijk zich een kabinetsdrama af met twee opgestapte ministers. "Gezien de aanhoudende onrust is het de vraag hoe lang de vervangers van hun nieuwe ambt kunnen genieten. Het zou wel kunnen betekenen dat de regering met populaire maatregelen komt, zoals een nieuwe belastingverlaging, in een poging het vertrouwen van de kiezer en de partijleden terug te winnen. Een koersreactie was overigens niet waar te nemen. De euro noteert nu op ongeveer 0,8570. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat de Britse economie misschien wel beter af zou zijn met een nieuwe premier", aldus Koopman.



De Duitse fabrieksorders lieten in mei op maandbasis onverwacht een stijging zien van 0,1 procent, terwijl vooraf rekening was gehouden met een daling met 0,3 procent ten opzichte van april.

De detailhandelsverkopen van de eurozone liepen in mei ook licht op, zowel op maand- als op jaarbasis. De stijging met 0,2 procent lag wel onder de verwachte plus van 0,3 procent.

Woensdag gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de dienstensector, de vacaturegraad van de Verenigde Staten en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve, die vanavond om 20.00 uur worden gepubliceerd.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0247 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8566 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,1964 dollar.