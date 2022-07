Flink herstel voor AEX, JET koerst 19% hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend overtuigend hoger en herstelde daarmee deels van de verliezen op dinsdag. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,6 procent op 654,56 punten.

De Europese beurzen haalden zich onder meer op aan het hogere slot op Wall Street dinsdagavond, zo merkten analisten van SEB op. De Amerikaanse aandelenmarkten herstelden toen geleidelijk van verliezen eerder op de dag. De zorgen over de hoge inflatie en gestegen rentes zijn volgens de analisten inmiddels verschoven naar de economische groeiverwachtingen.

"Er is hoop dat er binnenkort een einde komt aan de renteverhogingen en dat geeft groeibedrijven wat lucht momenteel. De wat meer traditionele bedrijven worden harder getroffen door de zorgen over de economische groei, en het feit dat de dollar zo sterk stijgt is niet goed voor exporterende bedrijven", aldus analisten van SEB.

Verder stelt investment manager Simon Wiersma van ING dat het bericht dat de Amerikaanse president Joe Biden van plan is om de importheffingen op Chinese goederen te verlagen, door beleggers positief wordt ontvangen.

Verder is de Chinese inkoopmanagersindex Caixin vorige maand flink hersteld, zo merkte Wiersma op. "Dit is een belangrijke groei-indicator voor de op één na grootste economie van de wereld en een belangrijke impuls voor de rest van de wereld. Dit wijst op een economisch groeiherstel, nu de lockdownmaatregelen steeds verder worden versoepeld", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0241. De olieprijzen stegen met ruim een procent na een forse daling op dinsdag.

Beleggers kijken vandaag nog uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Ook krijgt de markt een eerste glimp van de Amerikaanse arbeidsmarkt met de publicatie van het aantal vacatures in de VS in mei.



Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen schoot Just Eat Takeaway.com met 19,0 procent omhoog. De maaltijdbezorger heeft een commerciële deal gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. Vanaf vandaag kunnen Amazon Prime-leden in de VS een jaar lang gratis lid worden van Gubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten. Amazon krijgt ook warrants om zo een belang in Grubhub te verwerven. Dat belang kan stijgen als de deal een succes is. Een welkome deal, zei zakenbank Jefferies.

Analist Michael Roeg van Degroof Petercam zegt tegen ABM Financial News dat het een interessante deal lijkt, aangezien Amazon Prima 160 miljoen leden zou hebben. "Dat zou positief moeten zijn voor de bestellingen in de VS", aldus Roeg, die meent dat "Grubhub ook spannender wordt voor een potentiële koper".

Adyen won 5,0 procent en Philips 2,6 procent, ondanks een kleine koersdoelverlaging door UBS.

In de AMX won Alfen 2,8 procent en Basic-Fit 4,9 procent. De fitnessketen kreeg een koersdoelverhoging van ING, met een onveranderd koopadvies. Vopak leverde juist 2,0 procent in.



Onder de kleinere aandelen won CM.com 4,2 procent en TomTom 1,5 procent.