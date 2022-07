Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 46,00 naar 38,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Frank Claassen kwam tot een lager koersdoel, na een verlaging van de taxaties voor de aangepaste EBITA met 5 tot 10 procent. Daarmee liggen de ramingen van de analist naar eigen zeggen 6 tot 10 procent onder de consensus. "Na een koersdaling van meer dan 40 procent in de afgelopen 12 maanden, blijven de multiples desondanks laag", aldus Claassen, wat gezien de onzekere vooruitzichten wellicht ook terecht is. Om die reden handhaafde hij het Houden advies. De analist stelt dat Signify in het tweede kwartaal vermoedelijk profiteerde van prijsverhogingen, terwijl de Professional-markt er nog steeds goed bij ligt. Wel waarschuwde hij voor de impact van Chinese lockdowns en een verslechtering in de consumentenmarkt. In het tweede kwartaal daalde de aangepaste EBITA-marge volgens Degroof met 40 basispunten op jaarbasis naar 10,5 procent. Het aandeel Signify steeg woensdagochtend met 2,2 procent tot 31,39 euro. Bron: ABM Financial News

