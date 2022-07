Just Eat uitblinker in hogere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag flink hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 1,6 procent hoger op 654,42 punten.

Onder de hoofdfondsen schoot Just Eat Takeaway.com met 14,4 procent omhoog. De maaltijdbezorger heeft een commerciële deal gesloten met Amazon in de Verenigde Staten. Vanaf vandaag kunnen Amazon Prime-leden in de VS een jaar lang gratis lid worden van Gubhub+. Ook betalen zij geen bezorgkosten. Amazon krijgt ook warrants om zo een belang in Grubhub te verwerven. Dat belang kan stijgen als de deal een succes is.

Analist Michael Roeg van Degroof Petercam zegt tegen ABM Financial News dat dit een interessante deal lijkt, aangezien Amazon Prima 160 miljoen leden zou hebben. "Dat zou positief moeten zijn voor de bestellingen in de VS", aldus Roeg, die meent dat "Grubhub ook spannender wordt voor een potentiële koper".

Adyen won 4,1 procent en Philips 3,1 procent.

In de AMX won Air France-KLM 4,4 procent en Basic-Fit 2,1 procent. OCI leverde juist 2,2 procent, net als Fugro.

Onder de kleinere aandelen won CM.com 2,9 procent en TomTom. Majorel schreef 1,8 procent bij.

Lokaal steeg Beter Bed 2,5 procent.